البيت الأبيض: على إسرائيل أن تتخذ كل التدابير للتمييز بين المسلحين والمدنيين

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ كل الوسائل الممكنة للتمييز بين المدنيين الفلسطينيين ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في عمليتها العسكرية في غزة.

ودعا سوليفان، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "كبح جماح" عنف المستوطنين اليهود المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، حيث استشهد إجمالا 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة. كما استشهد 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما لا يقل عن 230 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.