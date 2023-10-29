قال ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن القصف الإسرائيلي يطال كل مكان في قطاع غزة، بما في ذلك المخيمات التي ينزح إليها المواطنون، لكن الشعب يرفض التهجير من أراضيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، أن جيش الاحتلال يكثف من اعتداءاته على مناطق وسط غزة، وهي المنطقة التي أوهم الاحتلال المواطنين بأنها آمنة.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومن ثم يتوسع في احتلاله للأراضي الفلسطينية.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أراضيه، ويدفع ثمنا غاليا من أجل ذلك.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لكل أشكال القتل والتدمير، مؤكدا أن دولة الاحتلال ترفض كل الدعوات الدولية الرامية إلى وقف المذابح ضد الفلسطينيين.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا شاملة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.