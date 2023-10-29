بنجلاديش تعتقل الأمين العام للحزب الوطني مع بدء إضراب مناهض للحكومة

اعتقلت الشرطة البنجلاديشية شخصية بارزة في حزب المعارضة الرئيسي في بنجلاديش مع بدء إضراب عام يستمر يوما واحدا بمختلف أنحاء البلاد احتجاجا على ما قال الحزب، إنه هجمات على مسيرته المناهضة للحكومة في العاصمة دكا، حسبما ذكر متحدث باسم المعارضة اليوم الأحد.



وقال شيرول كبير خان، المسئول الإعلامي في حزب المعارضة، إن الشرطة اعتقلت ميرزا فخر الإسلام المجير، البالغ من العمر 75 عاما، والأمين العام للحزب الوطني البنجلاديشي، من مقر إقامته في حي جولشان في العاصمة دكا صباح اليوم الأحد.



وأعلن الحزب الوطني البنجلاديشي عن الإضراب الذي يستمر اليوم الأحد، بعد إجهاض مسيرة حاشدة مخطط لها للمطالبة بالإطاحة برئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة في دكا، مما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما رجل شرطة وإصابة العشرات أمس السبت.



وقال رجل الشرطة هارون أور رشيد، للصحفيين، إنه تم إحضار المجير للاستجواب بشأن أحداث أمس السبت. ولم يتم توجيه أي تهمة محددة ضده.



وذكرت قناة 24 الخاصة، أن نشطاء المعارضة اشتبكوا مع الشرطة في ثلاثة أماكن على الأقل خارج دكا مع بدء الإضراب في جميع أنحاء البلاد.



وأضافت القناة، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق التجمعات في مناطق كوميلا وسيلهيت وبوجرا.



ويطالب الحزب الوطني البنجلاديشي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء وحلفاؤه باستقالة حسينة وتشكيل حكومة تصريف أعمال غير حزبية لإجراء الانتخابات المقبلة المقررة في يناير المقبل.



ودعا الحزب إلى مسيرة حاشدة أمس السبت، للضغط من أجل تنفيذ مطالبه، لكن المسيرة ألغيت بسبب اشتباكات عنيفة بين النشطاء وشرطة دكا.



ولقي رجل شرطة وناشط حتفهما وأصيب عدد كبير آخر خلال الاشتباكات التي استمرت لأكثر من ساعتين.