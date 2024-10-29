وسام أبو علي ينهي صيامه التهديفي مع الأهلي بعد هدية العين

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أنهى الدولي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي، صيامه التهديفي أمام العين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء.

واستقبل الأهلي بطل أفريقيا بإستاد القاهرة ضيفه العين الإماراتي بطل آسيا، في الدور الثاني ببطولة كأس إنتر كونتينينتال تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسجل وسام أبو علي هدف التقدم في الدقيقة 31 من عمر المباراة بعد خطأ ساذج من يحيى نادر لاعب العين، في التمرير لزميله خالد عيسى حارس المرمى.

واحتفل اللاعب الفلسطيني بشكل رائع بالهدف بالجلوس على مقعد خارج أرضية الملعب أمام الجماهير كأنه يلتقط صورة تذكارية.

ولم يسجل وسام أبو علي منذ لقاء الإياب أمام جورماهيا الكيني في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، وغاب عن التهديف في لقاء السوبر الأفريقي ضد الزمالك ثم مباراتي سيراميكا كليوباترا والزمالك بالسوبر المصري.