تنظر محكمة جنح مستأنف الخليفة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين في واقعة فبركة العثور على أعمال السحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا بمقابر الإمام الشافعي، وذلك على حكم حبسهم 3 سنوات مع الشغل.

وكانت محكمة جنح الخليفة، قضت بمعاقبة 5 متهمين في واقعة فبركة العثور على أعمال السحر لمؤمن زكريا، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة مالية 5 آلاف جنيه لكل متهم لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف على الحكم، وغرامة مالية 100 جنيه.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة للمتهمين بأنهم شرعوا في الاستيلاء على مبلغ مالي من المجني عليه لاعب نادي الأهلي السابق مؤمن زكريا باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود أعمال سحر له وأن ذلك هو سبب مرضه مستغلين ظروفه النفسية والمرضية.

ووجهت النيابة للمتهمين القيام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للاعب مؤمن زكريا دون رضاه عن طريق نشر صور وأخبار كاذبة عن طريق شبكة الإنترنت.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تعمدوا إذاعة أخبار كاذبة وشائعات بقصد تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

- تفاصيل الواقعة

كانت وزارة الداخلية، رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تناقله عدد من القنوات، متضمناً عثور شخص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بمنطقة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

وأضافت الداخلية في بيان لها أن مديرية أمن القاهرة تمكنت من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم - وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة، تم ضبطهم عدا نجله، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.