استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

استشهد خمسة أشخاص، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية، على جنوبي لبنان، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الثلاثاء، بأن طيران الاحتلال استهدف في غارة جوية مبنى في حارة صيدا جنوبي لبنان، مما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة لبنانيين وإصابة أربعة بجروح.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي زاد الكيان الصهيوني، من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.