باكستان: مقتل شخص في حريق قرب جامعة كراتشي

انتشل عمال الإنقاذ جثة، بعد نشوب حريق في الأحراش بالقرب من جامعة كراتشي، مساء أمس الثلاثاء، مما أتى على العديد من الملاجئ المؤقتة في المنطقة المحيطة.

وقال مسؤول في خدمة الإنقاذ 1122 إن الجثة تم انتشالها من الموقع أثناء عملية البحث، بعد السيطرة على الحريق، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأطلقت فرق الإنقاذ والإطفاء عملية واسعة للسيطرة على النيران، التي امتدت أيضا إلى منازل مؤقتة قريبة.

وأدت الاستجابة السريعة من قبل المسؤولين إلى منع المزيد من الأضرار وضمان تأمين المنطقة في أعقاب الحادث، حسب الصحيفة.