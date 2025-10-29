وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، إنّ الوزارة ستنتهج خطة للسنوات القادمة للبناء على الزخم الدولي والاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، ولكن سيتم إحداث تعديلات عليها كلما اقتضت الحاجة.

وأضافت خلال حوارها مع ولاء السلامين عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ لهذه الخطة أساسيات، الأول تقوية الصفة القانونية لدولة فلسطين، لتكون دولة مستقلة، وهذا يعني زيادة الاعترافات والحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وتابعت: "الجانب الآخر هو تقوية مؤسسات الدولة، وهذا يحتاج إلى توحيد بين شطري الوطن جغرافيا وشعبيا، وهناك أجندة كبيرة للإصلاح الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية".

وذكرت أن الشق الأخير من الخطة هو فضح السياسات الإسرائيلية والاستمرار في ذلك، مواصلة: "كل من تسبب في انتهاك الحق الفلسطيني أو حقوق الإنسان بشكل عام يجب أن يساءل".