وزير الرياضة يهنئ إبراهيم فوزي برئاسة الاتحاد الدولي لكرة السرعة

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اللواء إبراهيم فوزي، بعد فوزه بالإجماع برئاسة الاتحاد الدولي لكرة السرعة، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.

وأشاد الوزير بهذا الإنجاز الجديد لكرة السرعة المصرية، مؤكدًا أن حصول اللواء إبراهيم فوزي على ثقة أعضاء الجمعية العمومية، التي ضمت مصر وبولندا وتونس والكويت والعراق والهند وأوكرانيا وليبيا واليمن والسودان وفلسطين، يعكس توافق الدول الأعضاء على اختياره لقيادة الاتحاد الدولي خلال الدورة الجديدة، الممتدة من أكتوبر 2026 حتى أكتوبر 2031.

كما هنأ جوهر نبيل النائب أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، بمناسبة اختياره أمينًا عامًا للاتحاد الدولي، ضمن تشكيل الإدارة الجديدة للاتحاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتمنى وزير الشباب والرياضة التوفيق للإدارة الجديدة في مهمتها، مؤكدًا أن الوزارة ستظل داعمة لكل الجهود التي تحمل اسم مصر نحو مزيد من التميز على المستوى العالمي.