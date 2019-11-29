 جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان - بوابة الشروق
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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 10:52 م | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 10:52 م

أحبطت جمارك مطار برج العرب محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الجمعة، إنه تم الاشتباه في راكب قادم من أسبانيا ترانزيت إسطنبول، وبتفتيش حقائبه وذاتيا تبين وجود 561 عبوة بها مجروش عظم حيوي يستخدم في زراعة الأسنان وقطع معدنية حلزونية ومثبتات لزراعة الأسنان بأحجام ومقاسات وأشكال مختلفة داخل أنابيب وأكياس صغيرة من البلاستيك الشفاف.

وأضاف أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 3 ملايين و206 آلاف و800 جنيه، مشيرا إلى أن محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانىء الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب وإحالته لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق.

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