سلوفاكيا تصوت لرفض اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن العنف ضد المرأة

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تضغط الحكومة السلوفاكية لمنع التصديق على اتفاقية أوروبية لوقف العنف ضد المرأة، الأمر الذي وصفه رئيس مجلس أوروبا يوم الخميس بـ"خطوة مؤلمة للوراء".

وقالت ماريا بيجينوفيتش بوريتش، الأمينة العامة لمجلس أوروبا، في بيان "على الحكومات الأوروبية أن تقوم بالمزيد لإنهاء العنف ضد المرأة، وليس أقل".

وصوت البرلمان السلوفاكي في براتيسلافا بأغلبية كبيرة تأييدا لمشروع قانون يدعو إلى استخدام "جميع الامكانيات" لوقف دخول اتفاقية اسطنبول حيز التنفيذ.

وتقدم بالاقتراح مشرعون من الحزب الوطني السلوفاكي، وحصلوا على أغلبية الأصوات بدعم من حزب الشعب السلوفاكي اليميني المتطرف ومعظم المشرعين من حزب "سمير" الاجتماعي الديمقراطي الحاكم.

وتهدف الاتفاقية إلى منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي وستكون سارية أيضًا في سلوفاكيا.

وافقت براتيسلافا على الاتفاقية في عام 2011، لكن معارضة الدوائر المحافظة والكنيسة الكاثوليكية ذات النفوذ السياسي حال دون التصديق عليها.

وفي نفس اليوم، حث مجلس أوروبا جميع أعضائه على التوقيع على الاتفاقية، عبر منشور على فيسبوك.

وقالت بوريتش إن 34 من 47 عضوا بالمجلس صدقوا عليه.