 والد آيه سامح ضحية ميكروباص المحلة: المشكلة ليست في الطفل.. مالناش موقف - بوابة الشروق
الأحد 29 نوفمبر 2020 11:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

والد آيه سامح ضحية ميكروباص المحلة: المشكلة ليست في الطفل.. مالناش موقف

أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 11:15 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 11:15 م

قال سامح أحمد، والد آيه ضحية حادث ميكروباص المحلة، إن المشكلة ليست في الطفل أو السائق، منوهًا بأن هناك 86 عربة، خط كفر حجازي، تقف في مساحة تقل عن 200 متر × عرض 8 أمتار.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد: «مالناش موقف، إحنا كنا واقفين في بنزيون أمام محطة القطار بعيد عن حرم السكة الحديد تابع لمجلس المدينة، ومسؤولي المجلس نزلونا إجباري وفحروا حول المداخل عشان ماندخلش نقف في موقفنا»، بحسب تعبيره.

وأكد أنه لا يدين السائق أو الطفل، قائلًا: «الطفل يبلغ سبع سنوات، لعب في الكونتاكت العربية نطت منه ودخلت في المحل بسبب صغر المساحة»، على حد ذكره.

وأوضح أن المسافة بين السيارة ومحل الحلويات تبلغ حوالي أربعة أمتار، مطالبًا بتخصيص مساحة أكبر لمرأب السيارات الخاص بهم.

وشيع المئات من أهالي مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جثمان آية سامح، 21 عاما، ضحية حادث دهس سيارة ميكروباص المحلة.

وكان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بإصابة خمسة أشخاص من بينهم طفل في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك