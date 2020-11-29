قال سامح أحمد، والد آيه ضحية حادث ميكروباص المحلة، إن المشكلة ليست في الطفل أو السائق، منوهًا بأن هناك 86 عربة، خط كفر حجازي، تقف في مساحة تقل عن 200 متر × عرض 8 أمتار.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد: «مالناش موقف، إحنا كنا واقفين في بنزيون أمام محطة القطار بعيد عن حرم السكة الحديد تابع لمجلس المدينة، ومسؤولي المجلس نزلونا إجباري وفحروا حول المداخل عشان ماندخلش نقف في موقفنا»، بحسب تعبيره.

وأكد أنه لا يدين السائق أو الطفل، قائلًا: «الطفل يبلغ سبع سنوات، لعب في الكونتاكت العربية نطت منه ودخلت في المحل بسبب صغر المساحة»، على حد ذكره.

وأوضح أن المسافة بين السيارة ومحل الحلويات تبلغ حوالي أربعة أمتار، مطالبًا بتخصيص مساحة أكبر لمرأب السيارات الخاص بهم.

وشيع المئات من أهالي مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جثمان آية سامح، 21 عاما، ضحية حادث دهس سيارة ميكروباص المحلة.

وكان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بإصابة خمسة أشخاص من بينهم طفل في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية.