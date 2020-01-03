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كشف المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك دور اللجنة خلال الفترة القادمة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك بعد إيقاف العمل بمجلس إدارة مرتضى منصور بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية.

وقال بكري في تصريحات تلفزيونية لقناة" صدى البلد": "دور اللجنة سيتمثل في إدارة النادي على أحدث وجه، والاهتمام الكبير بفريق الكرة، فضلا عن الإشراف على كافة الإدارات الأخرى».

وأضاف: «هدفنا الحفاظ على كيان الزمالك، وإعادته على الساحة بشكل لائق ومحترم، وترئأست اللجنة بعد مكالمة أشرف صبحي لي»

وأكمل: «قبلت المغامرة كون الزمالك مثقل بالمشكلات والأعباء ويحتاج إلى مجهود جبار».

وأكد أن اللجنة المعينة لن تغير الجهاز الفني قائلا: «الجهاز الفني كما هو، وسنوفر احتياجات الجهاز وفقا لاحتياجاتهم، فريق الكرة خط أحمر، مش هنشتته ونصدر صورة إن الدنيا خربت».

وطمأن جماهير الزمالك قائلا: «النادي سيظل دائما إلى الأمام ولن يتأثر بما يحدث».