أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد في تونس محجوب العوني، اليوم الاثنين، متابعة اللجنة للوضع الوبائي المتعلق بالفيروس بدقة، مشيرا إلى خلو تونس من المتحور الجديد "أوميكرون".

وقال العوني - في تصريح خاص للإذاعة التونسية - إنه "على إثر ظهور هذا المتحور في عدد من الدول تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتعلق بالوافدين على تونس كخطوة استباقية على غرار فرض الحجر الصحي الإجباري على الذين لم يستكملوا تلقيحهم".

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت، أمس الأول السبت، عن شروط جديدة لقبول الوافدين عبر المعابر الحدودية اعتبارا من بعد غد الأربعاء، أهمها ضرورة إظهار شهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح ضد فيروس كورونا، وذلك على جميع الوافدين الأجانب غير المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

كما أعلنت الوزارة عن ضرورة إظهار الوافدين، الذين تتجاوز أعمارهم سنتين، لشهادة تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي أر" على ألا يتجاوز تاريخ إجراء الاختبار 48 ساعة عند التسجيل للسفر، مشددة على ضرورة الحجر الصحي لمدة 10 أيام بإحدى المراكز المعدة لهذا الغرض، وذلك لجميع الوافدين التونسيين والأجانب المقيمين بتونس الذين لم يستكملوا التلقيح.