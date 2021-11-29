 وزير التنمية المحلية يصل محافظة كفر الشيخ لافتتاح بعض المشروعات الخدمية - بوابة الشروق
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وزير التنمية المحلية يصل محافظة كفر الشيخ لافتتاح بعض المشروعات الخدمية

شريف حربي
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 12:26 م | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 12:26 م

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قبل قليل، إلى مقر محافظة كفر الشيخ.

وكان في استقباله اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ والقيادات التنفيذية للمحافظة.

وسيفتتح وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مركز استدامة للتدريب الإداري بالديوان العام، وخلال اللقاء سيتم استعراض مبادرة حياة كريمة "فيديو كونفرانس"، لمشاهدة بث مباشر من موقع العمل بمركز مطوبس، وافتتاح 13 مركزاً تكنولوجياً بمراكز المحافظة بواسطة بث مباشر.

جاء ذلك بحضور والدكتور صلاح شحاته، مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين.


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