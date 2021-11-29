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الصحة العالمية: لا توجد معلومات كافية بعد حول متحور «أوميكرون»

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 2:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 2:43 ص

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أنه لا توجد معلومات كافية بعد لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر خطرا من سلالة دلتا.
وقالت الصحة العالمية - في بيان نشر على موقعها الإلكتروني - "من غير الواضح بعد حول ما إذا كان متحور أوميكرون ينتقل بشكل أسرع بين الأشخاص مقارنة بالمتحورات الأخرى بما فيها دلتا".
وأضاف البيان أن عدد الأشخاص المصابين بكورونا ازداد في مناطق بجنوب أفريقيا انتشر بها هذا المتحور، ولكن الدراسات الوبائية جارية لمعرفة ما إذا كان ذلك بسبب أوميكرون أم عوامل أخرى.
وأكدت الصحة العالمية بحسب البيان أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابة بمتحور "أوميكرون" يزيد من حدة المرض مقارنة بالمتحورات الأخرى أم لا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اللقاحات الحالية المضادة لكورونا فعالة ضد المرض.

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