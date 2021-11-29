بايدن: أوميكرون سيصل إلى الولايات المتحدة عاجلا أم آجلا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن شفافية جمهورية جنوب إفريقيا بشأن متحور فيروس كوورنا الجديد "أوميكرون" تستحق الثناء، معتبرا أن المتحور سيصل إلى الولايات المتحدة "عاجلا أم آجلا".



وأوضح بايدن في مؤتمر صحافي أنه "في اليوم الذي حددت فيه منظمة الصحة العالمية متحور "أوميكرون" على أنه مصدر للقلق، اتخذت خطوات فورية لتقييد السفر من البلدان في جنوب إفريقيا.. لكن بينما نعلم أن قيود السفر يمكن أن تبطئ من انتشار الفيروس لكن لا يمكن منعه"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن لا نعتقد أن هناك حاجة إلى تدابير إضافية"، وفقا لوكالة رويترز.



وقال إن "أوميكرون" سبب للقلق وليس الذعر وسنقدم المعلومات حوله للأمريكيين فورا، ونحن سنتغلب عليه"، مبينا أنه "لا يزال أمامنا أسابيع لمعرفة قدرة اللقاحات على مواجهة هذا المتحور".



وأعلن بايدن أنه "بحلول يوم الخميس سنكون قد وضعنا استراتيجية للتعامل مع المتحور الجديد"، مشددا على أن "أفضل حماية ضد هذا المتحور هي أخذ اللقاحات المضادة لكورونا والحصول على جرعات معززة وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والعامة حول الآخرين".