بنك الأرجنتين المركزي يتوقع استمرار الفائدة عند مستوى 75% حتى العام المقبل

يتوقع البنك المركزي الأرجنتيني استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 75% حتى أوائل العام المقبل على الأقل، حيث تشير المؤشرات الداخلية إلى تراجع التضخم الشهري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي يرى تباطؤا في وتيرة الزيادة الشهرية للأسعار خلال نوفمبر الحالي، ويعتزم الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالي إذا تأكدت توقعات التضخم.

وتشير التقديرات التي يتابعها البنك المركزي إلى احتمال تراجع معدل التضخم الشهري خلال الشهر الحالي إلى حوالي 5.5% مقابل 6.3% خلال الشهر الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن استراتيجية الأرجنتين لكبح جماح أحد أعلى معدلات التضخم في العالم جمعت بين الإجراءات التقليدية المتشددة والإجراءات غير المتشددة، بما في ذلك فرض برامج لتثبيت الأسعار، في حين رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية في سبتمبر الماضي إلى 75%.

ومنذ ذلك الوقت أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار ارتفاع معدل التضخم، وتوقع وصوله إلى 100% سنويا بنهاية العام الحالي.

ويرى البنك المركزي أن سعر الفائدة 75% يمثل نقطة ارتكاز تواصل جذب اهتمام المستثمرين سواء من الأرجنتينيين العاديين الذين يضعون أموالهم في ودائع أو البنوك التي تشتري أوراق الدين الرئيسية للبنك المركزي المعروفة باسم ليليكس.