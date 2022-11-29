وزير العدل الأوكراني: على روسيا دفع تعويضات عن دمار الحرب في أوكرانيا

أكد وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، مطلب بلاده بأن تدفع روسيا ثمن أضرار الحرب، موضحا أنه يعتمد في ذلك على دعم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.



وقال ماليوسكا في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء: "يجب على روسيا أن تدفع للشعب الأوكراني ثمن الضرر الذي تسببت فيه في هذه الحرب.. على روسيا أن تدفع تعويضات كما رأينا في مناطق أخرى في الحروب الماضية". وقدر الوزير الأضرار بنحو 150 مليار دولار، موضحا أن هذا "لا يشمل الأضرار الاقتصادية أو تكاليف [تعويضات] جرحى وضحايا الحرب وعائلاتهم".



وطالب الوزير بـ"آلية تعويض" يتم بموجبها تحويل الأموال الروسية الموجودة في الحسابات الأوروبية والتي تم تجميدها كجزء من العقوبات إلى أوكرانيا، وقال: "وهذا من شأنه أن يضغط على النخبة الروسية في هذه الحرب. وهذا من شأنه أن يساعد أوكرانيا على إعادة بناء البلاد بعد الغزو الروسي.. في قمة مجموعة السبع نطالب الدول بالانضمام إلى آلية التعويضات هذه وإيجاد السبل المالية والقانونية لإنشاء هذا الصندوق الدولي بأموال روسية".



ويعقد وزراء العدل في دول مجموعة السبع اليوم الثلاثاء اجتماعا في برلين يتطرق إلى التحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا. ودعا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان وفدا من أوكرانيا إلى المشاركة في المشاورات. وتعمل الحكومة الأوكرانية على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الجرائم الروسية في أوكرانيا.



تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تترأس هذا العام مجموعة السبع، التي تضم أيضا فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا.