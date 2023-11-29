جلسات حوارية لويل سميث وكاترينا كايف وياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن قائمة النجوم الذين سيخصص لهم جلسات حوارية، خلال فعاليات الدورة الثالثة، التي تنطلق فعالياتها غدا، وتستمر حتى ٩ ديسمبر المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتضم القائمة، كلا من، ويل سميث، وزنفير سينج، وكاترينا كايف، وياسمين صبري، وأمينة خليل، وظافر عابدين، بالإضافة إلى المخرجين فارس قدس، وباز لورمان، وكاران جوهر.

وكان المهرجان، قد أعلن عن تكريم نجم بوليود رانفير سينغ، والنجمة السينمائية ديان كروجر، والتي قدمت أدوار؛ هيلين الطروادية، كبريدجيت فون هامرسمارك في فيلم مخرجه تارانتينو، وقدمت شخصية أنجيل كاتيا في فيلم في التلاشي للمخرج فاتح أكين.

كما أعلن المهرجان عن تكريم الفنان والكاتب والمنتج السعودي عبدالله السدحان، والذي اشتهر بأعماله "طاش ما طاش"، و"عودة عصويد"، و"بدون فلتر".