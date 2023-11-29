تقرير: مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بالضفة الغربية

اقتحمت قوات إسرائيلية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، مخيمي عين السلطان وعقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية، مما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة مع فلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية لم تسمها، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت أريحا من عدة محاور وداهمت مخيم عقبة جبر برفقة جرافة عسكرية واقتحمت عددا من منازل المواطنين، كما اقتحمت مخيم عين السلطان وتمركزت وسط أحد احيائه.

وأضافت المصادر، أن مواجهات عنيفة تخللها إطلاق قوات إسرائيلية الرصاص الحي اندلعت في مخيمي عين السلطان وعقبة جبر.