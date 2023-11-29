مسئول قطري: نعمل على تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس ولا تأكيد حول وضع رهائن أمريكا

قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية مستشار رئيس الوزراء، لشبكة "سي إن إن"، اليوم الأربعاء، إن بلاده "تأمل" أن يكون هناك إعلان عن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس بنهاية اليوم الأربعاء.



وأضاف الأنصاري: "نأمل أن نتمكن في غضون ساعتين من إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من (الرهائن). ولكننا سنكون قادرين أيضًا على الإعلان عن تمديد".



وتابع المسئول: "نعمل على تمديد يكون مضمونًا بنفس القواعد" المتبعة في الأيام السابقة للهدنة.



وذكر الأنصاري، أن المفاوضات تتجه نحو إطلاق سراح الرجال "المدنيين"، لكنه لم يؤكد ما إذا كان من المقرر إطلاق سراح أي رهائن أمريكيين في الجولة الأخيرة من عمليات الإفراج.



وتابع مستشار رئيس الوزراء القطري: "مفاوضاتنا المتعلقة بالنساء والأطفال تحتل مكانة بارزة في المناقشات، لكن من الواضح أننا نتجه نحو إطلاق سراح الرجال المدنيين".



وتجري أيضًا مناقشات أطول بشأن إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين، إلى جانب احتمال التوسط في "هدنة أطول" يمكن أن "تؤدي إلى وقف إطلاق النار"، بحسب الأنصاري.



ورفض الأنصاري التأكيد لـ(سي إن إن) ما إذا كان هناك أي رهائن أمريكيين على القائمة التي سيتم إطلاق سراحها، الأربعاء، مجيبًا: "لا أستطيع التعليق على ذلك الآن من أجل سلامة الرهائن ومن أجل نجاح عملية التبادل اليوم".



يذكر أن جهودا مصرية وقطرية أفضت إلى اتفاق الهدنة المؤقتة في الحرب بين حماس وإسرائيل والتي بدأ سريانها يوم الجمعة الماضي لمدة أربعة أيام، ثم تم تمديدها ليومين آخرين تنتهي اليوم الأربعاء.



وشملت الهدنة تبادل رهائن إسرائيليين في غزة بسجناء فلسطينيين في إسرائيل وإدخال مساعدات إنسانية ووقود إلى قطاع غزة.