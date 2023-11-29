 وفد من اتحاد الكرة والأهلى والزمالك يزور الحملة الرسمية للرئيس السيسي بالغربية - بوابة الشروق
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وفد من اتحاد الكرة والأهلى والزمالك يزور الحملة الرسمية للرئيس السيسي بالغربية

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 11:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 11:55 م

زار وفد من اتحاد الكرة المصرى، يرافقه نجوم كرة القدم اللاعب معتز إينو وعبد الستار صبرى، وأحمد الكاس، مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكان فى استقبالهم أعضاء الحملة النائب محمد عريبى والنائبة دعاء عريبى، والدكتورة زينب سامى وآية ياسر.

وقال الوفد إن الشباب هم المستقبل وعليهم المشاركة بكل قوة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرين إلى أن من يرى ويتابع ما يحدث فى مصر يتأكد من النهضة والطفرة التى تشهدها جميع المجالات فى الصناعة والتجارة والزراعة والمدن الجديدة التي قضت على الكثافة السكانية وغيرها من القطاعات المختلفة.

وفى ختام الزيارة نظمت مباراة كرة قدم خماسية بين نجوم الكرة لحث الشباب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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