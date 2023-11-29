قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن الهدنة الإنسانية في غزة غير كافية، مشددًا على الحاجة لوقف إطلاق نار دائم.

وأضاف خلال تصريحات، على هامش جلسة مجلس الأمن، مساء الأربعاء، أن «الأصوات المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة تتصاعد دوليًا».

وتابع: «الزخم يتكون يومًا بعد يوم في هذا الاتجاه»، مضيفًا: «في الاتصالات الكل يبني على الهدنة القائمة للتمديد نحو هدن أخرى ثم وقف إطلاق النار بشكل كامل».

وذكر أن «المجتمع الدولي يستوعب حجم الكارثة في غزة وأن العنف ليس الحل»، قائلًا إنه «يرى بصيص أمل بشأن التوصل لوقف إطلاق النار».

وأكمل: «المستهدف وقف إطلاق النار، ولازال مطلبًا نعمل عليه، حققنا تقدمًا وتحولًا تدريجيًا في وجهة النظر عند بعض الدول التي تعاملنا معها، ولازال أمامنا عمل ومسئولية نستشعرها تمامًا حتى نحقق المراد».

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.