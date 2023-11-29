مجموعة السبع تدعو حماس للإفراج عن جميع الأسرى دون شروط مسبقة

رحبت دول مجموعة السبع بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ودعت حركة "حماس" إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على الفور وبدون أي شروط مسبقة.

وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع: "يرحب وزراء خارجية مجموعة السبع الذين يمثلون كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بالإفراج عن بعض الرهائن الذين اختطفتهم حماس ومنظمات إرهابية أخرى في 7 أكتوبر".

وأضاف البيان: "الوقف الأخير للقتال سمح بزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وتدعو مجموعة السبع إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

كما دعت مجموعة الدول السبع حركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، إلى التخلي عن الهجمات على السفن المدنية وعن التهديد بتعطيل طرق التجارة البحرية في الشرق الأوسط.

وقال البيان: "مع التأكيد على أهمية الأمن البحري، ندعو جميع الأطراف إلى عدم التهديد أو التدخل في عملية التمتع بجميع حقوق وحريات الملاحة للسفن. وندعو الحوثيين بشكل خاص إلى الوقف الفوري للهجمات ضد [السفن] المدنية والتهديدات ضد السفن الدولية".

وأضافت المجموعة: "والتخلي عن تعطيل طرق التجارة البحرية والسفن التجارية والإفراج عن [سفينة الشحن] غالاكسي ليدر، التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في المياه الدولية في 19 نوفمبر".