بلينكين: أمريكا تعمل على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة تريد تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال بلينكين، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "نريد أن نرى تمديد الهدنة، لأنها سمحت، قبل كل شيء، بالإفراج عن الرهائن وعودتهم لمنازلهم ولم شملهم مع أسرهم".

وأضاف: "لقد سمحت لنا أيضا بزيادة المساعدة الانسانية الموجهة لشعب غزة الذين يحتاجونها بشدة".

وأوضح بلينكين، أن تمديد الهدنة هو أمر ترغب فيه إسرائيل أيضا ،هم يركزون بشدة على إعادتهم لمواطنيهم.

وأضاف: "لذلك نعمل على ذلك".

وأشار إلى أنه يتوقع مناقشة هذا الأمر خلال لقائه مع الحكومة الاسرائيلية غدا الخميس.