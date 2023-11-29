الاحتلال الإسرائيلي يقتحم ضاحية شويكة وعددا من بلدات الشعراوية شمال طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ضاحية شويكة وعددا من بلدات الشعراوية شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نشرت دورياتها الراجلة في أحياء ضاحية شويكة وتحديدا في حارة النعالوة ومحيط دوار المهداوي وبئر المسناوي، وأجرت عملية تمشيط وتفتيش في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر، أن قوات أخرى من جيش الاحتلال اقتحمت بلدتي نزلة عيسى وباقة الشرقية، وأطراف القرى والبلدات المجاورة لهما، وتمركزت عند مداخلهما وسط عمليات تفتيش في الشوارع والأحياء.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مدخل بلدة دير شرف الغربي، الذي يصل بين مدينة نابلس ومدينتي جنين وطولكرم.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت بوابة دير شرف عند مدخل البلدة الغربي الذي يصل بين مدينة نابلس ومدينتي جنين وطولكرم، ومنعت المركبات من المرور، وعرقلت حركة تنقل المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت أمس الثلاثاء البوابة ومدخل البلدة الغربي، وعرقلت حركة تنقل المواطنين، في مشهد بات يتكرر يوميا.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية عند دوار قرية دير شرف غرب نابلس، في إطار عدوانها الشامل على شعبنا.