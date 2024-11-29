صلاح خارج قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم من «فيفا»

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة «the Best» لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2024.

وفتح الاتحج الدولي باب التصويت أمام الجماهير للتصويت على بعض فئات الجوائز هذا العام، علماً أنه سيكون للجمهور دور رئيسي في اختيار الفائزين والفائزات.

وسيُوزَّع التصويت بالتساوي بين الجمهور والقادة والمدربين الحاليين لمنتخبات السيدات والرجال وممثلي وسائل الإعلام بالنسبة لاختيار أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل حارس وأفضل حارسة وأفضل مدرب ومدربة في فئة الرجال وأفضل مدرب ومدربة في فئة السيدات.

وشهدت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم غياب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي.

وتضم قائمة المرشحين كل من:

-الإسباني داني كارفاخال، مدافعه ريال مدريد.

-النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

-الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، متوسط ميدان ريال مدريد.

-الألماني فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن.

-الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد.

-الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد.

-الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة.

-الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي.

-الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي

-الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد المعتزل بنهاية الموسم المنصرم.

-البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.

هذا وشهدت عملية التصويت لجوائز هذا العام تغييراً كبيراً يتمثل في إشراك الجمهور في اختيار تشكيلة «فيفا» لأفضل 11 لاعباً في العالم وتشكيلة «فيفا» لأفضل 11 لاعبة في العالم من قائمة تضم 77 مرشحاً ومرشحة - 22 من الدفاع و22 من خط الوسط و22 من الهجوم مقابل 11 من حراسة المرمى، علماً أن الأصوات ستُوزَّع بالتساوي بين الجمهور ولجنة مكونة من الخبراء.