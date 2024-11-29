جماهير نانت تسخر من اللاعبين

وصفت جماهير نانت الفرنسي لاعبي الفريق بالسياح، وسخرت منهم بشدة في ملعب الفريق، أثناء قيامهم بعمليات الإحماء قبل مواجهة لوهافر بالدوري المحلي، الأحد الماضي.

وقبل نهاية المباراة بفترة وجيزة، أبدت رابطة لجماهير الفريق، وتدعى "بريجاد لوار"، سخطها من أداء نانت، وقامت بمحاولة لاقتحام أرضية ملعب "دي لا بوجوار".

وأرتدى عدد من الجماهير الأقنعة، وحاولوا اجتياز السور الحديدي، قبل أن يتم إبعادهم من قبل قوات الشرطة.

واكتملت المباراة بعد تلك الواقعة، وخسر نانت 0/2.

ويعد نانت أحد أكثر الأندية الفرنسية تتويجا بلقب الدوري، برصيد 8 مرات، بالإضافة إلى كأس فرنسا 4 مرات، كما وصل إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، لكنه الآن في المركز السادس عشر بالدوري.

ويمر نانت بمرحلة عصيبة، ولا يبدو أن الأمور ستصبح سهلة، في الوقت الذي سيواجه فيه الفريق، غدا السبت، متصدر الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان

وتم منع "بريجاد لوار" من حضور المباراة، التي ستقام في ملعب "بارك دي برانس"، لكن الضغط على نانت يظل كما هو.