مقتل شخصين جراء تحطم مروحية في بولندا

لقي شخصان، حتفهما في حادث تحطم مروحية في بولندا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) اليوم السبت عن متحدث باسم فرق الإطفاء المحلية.

ووقع الحادث، في منطقة مالافا قرب مدينة جيشوف في جنوب شرقي البلاد.

وقالت صحيفة فاكت الشعبية، إن المروحية سقطت في منطقة حرجية كثيفة، ونشرت صورا تظهر ألسنة اللهب تتصاعد من حطام الطائرة.

وأوضح متحدث باسم مرفق الإطفاء، أن ضعف الرؤية والضباب الكثيف يعقدان عمل فرق الإنقاذ.

وتستخدم الفرق دراجات رباعية للبحث في موقع التحطم عن أي ضحايا محتملين إضافيين.

ولم تتوفر في البداية أي معلومات حول سبب الحادث.