البابا ليو الرابع عشر يزور كنيسة مور أفرام السريانية بإسطنبول

- عقد اجتماعا مع ممثلي الكنائس المحلية والمجتمعات المسيحية استمر لأكثر من ساعتين

أجرى رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، السبت، زيارة إلى كنيسة مور أفرام السريانية الأرثوذكسية بمدينة إسطنبول.

وخلال الزيارة، عقد البابا ليو اجتماعا مع ممثلي الكنائس المحلية والمجتمعات المسيحية، استمر لأكثر من ساعتين.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الفاتيكان حول الاجتماع.

ومن المقرر أن يحضر البابا صلاة الشكر في كنيسة القديس جورج، تليها قداس في ساحة فولكس واغن.

وفي وقت سابق السبت، زار البابا ليو مسجد السلطان أحمد، أحد أبرز المعالم التاريخية في إسطنبول.

والخميس، وصل رئيس دولة الفاتيكان إلى تركيا، ليبدأ أول رحلة خارجية رسمية له منذ توليه البابوية في مايو الماضي.