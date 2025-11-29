الأهلي يمنح اللاعبين الغائبين عن رحلة المغرب راحة 5 أيام

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم السبت، منح الدنماركي ييس توروب، مدرب الفريق الأحمر، لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 5 أيام.

وكان الأهلي قد تعادل مع الجيش الملكي المغربي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد مولاي الحسن، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي، أن توروب منح لاعبي الفريق الأحمر الذين غابوا عن رحلة المغرب راحة من التدريبات لمدة 5 أيام.

وأشار إلى أن اللاعبين الذين حصلوا على الراحة هم: "محمد الشناوي، حسين الشحات، عمر كمال عبد الواحد، أحمد عابدين، نيتس جراديشار، أحمد عبد القادر، حمزة علاء، مصطفى العش، ومحمد عبد الله، وذلك أسوة باللاعبين العائدين من المغرب.

وخضع جميع لاعبي الأهلي الذين غابوا عن رحلة المغرب خلال الأيام السابقة لتدريبات تأهيلية وبدنية، وفقا للبرنامج المخصص لكل لاعب، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمشاركة في المباريات المقبلة.