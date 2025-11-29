الكونغو الديمقراطية: مصرع 20 شخصا في غرق قارب غربي البلاد

لقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم إثر غرق قارب في بحيرة ماي-ندومبي غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وبحسب المصادر نفسها، كان القارب متجها نحو العاصمة كينشاسا، عندما انقلب على بعد مئة كيلومتر من مدينة إينونجو، عاصمة مقاطعة ماي-ندومبي.. وأن الحصيلة الأولية للضحايا بلغت 20 قتيلا، ذاكرة أن "إعصارا" قد ضرب البحيرة، ما تسبب في وقوع الحادث.

وقالت السلطات المحلية إنها تنتظر معلومات مفصلة من الفرق التي تم إرسالها إلى موقع الحادث. في حين لا يزال عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب وعدد الناجين مجهولين.

وتتكرر حوادث غرق السفن في الممرات المائية الكونغولية، حيث تتسبب القوارب المحملة بأكثر من طاقتها، وغياب سترات النجاة، والتقلبات الجوية المفاجئة في خسائر كبيرة في الأرواح.