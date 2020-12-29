أكد الفنان هاني شاكر أنه «استطاع المزج في مسيرته الغنائية بين الأغاني الحزينة والمبهجة»، مشددًا على أن «هذا المزيج يعكس ما بداخله».

وتابع خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن «الكليبات عندما أصبحت موضة، فإن معظم ما صوره من أغاني تحمل الطابع الدرامي مثل (غلطة) و(تخسري) و(جرحي)»، قائلًا إن الأمر أعطى انطباعًا بأن أغانيه حزينة.



وكشف شاكر في حلقة خاصة من البرنامج اليوم الثلاثاء بمناسبة قرب حلول عام 2021، أنه شخصية تحب الضحك والفرفشة بخلاف الاختيارات الغنائية، متابعًا: «الجمهور وجهني للأغاني الدرامية ومستنيين طول الوقت الشريط وبالتالي كنت بركز شوية على هذه النوعية من الأغاني».



وحول تأثير عام 2020 عليه في حياته، قال: «مش عارف كانت صعبة أوي والواحد حس بقيمة حاجات كثيرة كنا نعتقد أنها عادية لكنها ثبت أنها ليست كذلك، طول الوقت كنا فاكرين أن الحياة مشرقة وأن ممكن أخد العربية وأنزل أقعد في أي مكان ونخرج ونمشي في الشارع لكن دلوقتي كل الكلام ده بيتعمل بحرص شديد، دلوقتي الموضوع بقا صعب رغم أن مصر حالها أفضل بكثير من دول أخرى في العلم فلندن مؤخرًا منعت كل هذه المظاهر وقفلت الدنيا».



واستطرد: «معظم الوقت كنت قاعد في البيت أحيانًا بنزل مع أصحابي وحتى لو خرجنا بنلاقي إجراءات احترازية كثيرة الواحد نسي السفر في السنة دي، ونفسي أغمض عيني وأفتحها ألاقي نفسي في المطار ومسافر، حتى الحفلات السنة دي مكنتش موجودة معملتش غير حفلتين إحداهما كانت أونلاين والأخرى تخص مهرجان الموسيقى العربية والحمد لله إننا قدرنا نعمل المهرجان السنة دي».



واستكمل هاني شاكر: «أتمنى 2021 يكون وشها أحلى ويكون اللقاح ظهر بالفعل ويكون أثره إيجابي في العلاج والوقاية، وربنا يهد الكورونا اللي كل شوية بتتحور وبتتغير»، مجيبًا عن حصوله على لقاح كورونا المرتقب: «هستنى شوية مش هاخده أول مايجي وكفاية جهد وزارة الصحة والدولة المهتمة بصحة الناس».



يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».





