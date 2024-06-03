مصدر رفيع المستوى: إدخال 950 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال الأسبوع الماضي

أفاد مصدر رفيع المستوى، صباح الاثنين، بإدخال ما يزيد على 950 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي.

وأكد المصدر أن «مصر تتمسك بتوفير كل أشكال الدعم لمواطني غزة، وتعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بالقطاع».

وأشار إلى أن «مصر تواصل اتصالاتها مع الأطراف كافة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، وذلك حسبما أفادته فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وانطلقت طائرات النقل العسكرية المصرية على مدار الأيام الماضية، ترافقها نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة، ضمن التحالف الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية نحو قطاع غزة، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التي يصعب الوصول إليها داخل القطاع، للتخفيف من جراح وآلام السكان، ولتمنح المساعدات قدرًا ضئيلًا من الأمل لأهل القطاع في ظل استمرار الحرب بغزة.

يأتي ذلك استمراراً للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والعمل على إيصال المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالي القطاع، وتأكيداً على دعم مصر للقضية الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط لدفع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، ولتمنح تلك المساعدات قدراً ضئيلاً من الأمل لأهالي القطاع جراء استمرار الحرب داخل القطاع.