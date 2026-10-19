رئيس هيئة الموانئ البرية: مصر أصبحت مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة بفضل مشاريع البنية التحتية

قال المهندس سيد متولي، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، إن شبكة القطار الكهربائي السريع والتي تمتد بطول 2000 كيلومتر، تربط بين مصر والقارات المحيطة بها.

وأضاف في تصريحات خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الأحد، أن هذه الشبكة موزعة بين عدّة خطوط، مشيرًا إلى أن الخط الأول يربط بين العين السخنة ومرسى مطروح مرورًا بالإسكندرية، ليكون بديلًا في حالة حدوث أي مشكلة بقناة السويس لربطه بين البحر الأحمر والمتوسط.

وأشار إلى أن الخط الثاني يربط بين القاهرة وأبو سمبل مرورًا بأسوان، وأنه يربط السودان بأوروبا، موضحًا: «لما نرتبط بالقاهرة عندنا الإسكندرية يبقى أوروبا مع جنوب إفريقيا».

واستكمل أن الخط الثالث يربط بين سفاجا والأقصر، محدثًا ربطًا بين البحر الأحمر وقارتي إفريقيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف لتأمين مصر من الاضطرابات الجيوسياسية، والتأثيرات غير المباشرة على قناة السويس.

وتابع: «إحنا كنا مذاكرين من بدري وعاملين حسابنا إن لو في أي مشاكل جيوسياسية إحنا موجودين، لأن كان فيه مشاريع كتير بتطرح في المنطقة وبيبقى لها تأثير غير مباشر على قناة السويس، فإحنا أمنا نفسنا وذاكرنا وسبقنا الحمد لله».

ونوه إلى أن مصر أصبحت مركزًا للنقل واللوجستيات في المنطقة، وذلك من خلال مشاريع البنية التحتية التي نُفّذت، معلقًا: «عندنا بدائل كثيرة جدًا».