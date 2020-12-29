تلقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ونشرت مقطع فيديو يرصد لحظة أخذ كامالا هاريس للجرعة الأولى من لقاح "مودرنا" الذي يتم أخذه على مرتين.

"That was easy!"



Vice President-elect Kamala Harris receives her first dose of the Moderna vaccine at United Medical Center in Washington, D.C. https://t.co/fs12in9atL pic.twitter.com/Jdruun04uw — ABC News (@ABC) December 29, 2020

ويأتي ذلك بعدما أخذ جو بايدن، الجرعة الأولى من اللقاح الأسبوع الماضي، بحسب الشبكة الأمريكية، التي أشارت إلى أن تلك الخطوات تشجع الآخرين على أخذ اللقاح.

وقالت كامالا هاريس، إنها تلقت الجرعة الأولى من اللقاح في المركز الطبي المتحد في واشنطن، مضيفة: "لم أكن أشعر بأنني أخذت اللقاح".

وتابعت: "أريد من الجميع أن يملكوا الشجاعة الكافية لأخذ اللقاح لكي ننقذ الأرواح، ولأننا نثق في العلماء الذين صنعوا ووافقوا على السماح بأخذ هذا اللقاح".

وتسبب فيروس كورونا في إصابة أكثر من 81 مليون شخص حول العالم حتى الآن، بينما تجاوز عدد الوفيات 1.7 مليون شخص، وفقا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.