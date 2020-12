تلقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ونشرت مقطع فيديو يرصد لحظة أخذ كامالا هاريس للجرعة الأولى من لقاح "مودرنا" الذي يتم أخذه على مرتين.

"That was easy!"



Vice President-elect Kamala Harris receives her first dose of the Moderna vaccine at United Medical Center in Washington, D.C. https://t.co/fs12in9atL pic.twitter.com/Jdruun04uw