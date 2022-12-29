تحرير 19 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة في البحيرة

تمكنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع مباحث التموين وإدارة الرقابة التموينية من غلق مخبز لمدة شهر وتحرير 19 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة خلال حملة بمركز كوم حمادة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين وتحت إشراف المهندس أشرف عبدالحميد وكيل مديرية التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية ومتابعة الأوزان والجودة وضبط المخالفين للقانون.

وشنت المديرية حملة مكبرة بدائرة مركز كوم حماده برئاسة فرحات أبوعاصى، وحسن طاحونيه، ووليد جعفر مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد 19 محضرًا متنوعين في مجال المخابز تمثلت في ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر، وضبط 7 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد.

كما تم ضبط مخبزين قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، وضبط مخبز قام بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق او وجود عذر قهري وجاري مراجعة وجود مبيعات وهمية من عدمه وقت التوقف، وتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وتحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.