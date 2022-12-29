روسيا وأوكرانيا: الجنود الروس المشاركون في الحرب يمكنهم تجميد السائل المنوي مجانا

قال رئيس اتحاد المحامين في روسيا، إيغور ترونوف، إن الجنود المشاركين في حرب أوكرانيا سوف يسمح لهم بتجميد حيواناتهم المنوية مجانا.

وذكر ترونوف لوكالة الأنباء الرسمية "تاس" أن وزارة الصحة استجابت لمناشدته لتوفير الخدمة مجانا، علاوة على تغييرات اقترحها في نظام التأمين الصحي الإجباري.

واستدعت روسيا حوالي 300 ألف جندي من قوات الاحتياط بعد سلسلة من الانتكاسات التي تعرضت لها قواتها في أوكرانيا.

وأشارت تقارير إلى أنه منذ استدعاء هذا العدد الكبير من الجنود، شهدت العيادات الطبية المتخصصة إقبالا من الرجال على تجميد السائل المنوي.

وأعلن ترونوف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن اتحاد المحامين الروسي تقدم بطلب نيابة عن الكثير من الأسر التي استدعي الأزواج فيها للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، وهو الاسم الذي تطلقه روسيا على الحرب في أوكرانيا.

ولم تعقب وزارة الصحة الروسية على تصريحات ترونوف، لكن رئيس اتحاد المحامين قال لتاس إن الوزارة "أكدت أن هناك إمكانية لتخصيص دعم مالي من الموازنة الفيدرالية لصالح الحفظ والتخزين المجاني للسائل المنوي الخاص بالمواطنين الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة في الفترة من 2022 إلى 2024".

وبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 28 فبراير الماضي بإرسال 200 ألف جندي. ومنذ ذلك الحين خسرت روسيا عشرات الآلاف من الجنود.