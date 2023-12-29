مصرع 3 أشخاص جراء العاصفة جيريت شمال شرقي إنجلترا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، في مقاطعة نورث يوركشاير شمال شرقي إنجلترا، جراء الفيضانات الناجمة عن موجة الطقس السيء والعاصفة جيريت التي تضرب أنحاء متفرقة من بريطانيا.

وقالت شرطة المقاطعة، في بيان، إن الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم بعدما انزلقت سيارة كانوا يستقلونها إلى نهر إيسك بفعل الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، فيما تم إنقاذ شخص رابع من النهر كان يحاول إنقاذ المتوفين الثلاثة.

يأتي ذلك فيما تسببت العاصفة جيريت المستمرة لليوم الثالث في انقطاع الكهرباء عن 36 ألف مسكن في ويلز، بعدما وصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 85 ميلا في الساعة.

واستمر انقطاع الكهرباء عن مئات المنازل في اسكتلندا لليوم الثاني على التوالي جراء العاصفة، وفقا لشركة الكهرباء إس إس إي إن، كما غمرت مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، عددا كبيرا من المنازل في مقاطعة فايف.

وكانت العاصفة قد تسببت في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل وتعطل الطرق والسكك الحديدية والرحلات الجوية والفعاليات الرياضية خلال اليومين الماضيين.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من استمرار الظروف الجوية السيئة لعدة أيام، حيث أصدر ستة تحذيرات باللون الأصفر من الرياح والأمطار والثلوج في ويلز ومناطق مختلفة من إسكتلندا وفي جنوب إنجلترا وشمالها.

كما حذر من تعطل حركة السفر بسبب الثلوج التي قد تصل سماكتها إلى ما بين عشرة وعشرين سنتيمترا في أجزاء من شمال اسكتلندا، وبسبب الرياح في الساحل الجنوبي والساحل الجنوبي الغربي لإنجلترا.