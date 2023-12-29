ضبط متهم بحيازة 20 طربة حشيش و10 آلاف قرص ترامادول في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجلة؛ لاتهامه بحيازة 20 طربة لمخدر الحشيش، تزن 5 كيلو جرام، و10 آلاف قرص مخدر لعقار "الترامادول"، بقصد الاتجار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

ووفقًا لمصدر أمني، الخميس، تم تحريز المضبوطات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.