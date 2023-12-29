إيران ترحل أكثر من 60 ألف أفغاني خلال شهر واحد

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أعاد مسؤولو الحدود الإيرانيون أكثر من 60 ألف مواطن أفغاني إلى أفغانستان المجاورة في غضون شهر واحد فقط، حسبما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عبر تطبيق تلجرام اليوم الجمعة.

وأضاف تقرير الوكالة أن المرحلين كانوا يقيمون في إيران بشكل غير قانوني.

وتقدر الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 5ر3 مليون أفغاني يعيشون في إيران، معظمهم بدون إقامة قانونية.

ويشار إلى انه كان هناك تدفق للاجئين الأفغان بعد عودة طالبان إلى السلطة في آب/ أغسطس 2021.

ويعمل العديد من المهاجرين الأفغان في قطاع الأعمال ذات الأجور المنخفضة في المدن الإيرانية الكبرى، مثل العمل في مواقع البناء.

كما قامت باكستان، المجاورة لأفغانستان أيضا، مؤخرا بترحيل أعداد كبيرة من المواطنين الأفغان.

وحددت الحكومة في إسلام أباد في البداية موعدا نهائيا للاجئين الذين ليس لديهم إقامة قانونية لمغادرة البلاد بشكل طوعي.

ونتيجة لذلك، غادر أكثر من 400 ألف أفغاني، باكستان منذ الخريف. وعاد معظمهم إلى ديارهم من تلقاء أنفسهم بسبب التهديد بالترحيل.