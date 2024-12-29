جرينلاند تعاني جراء انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في درجات حرارة تحت الصفر



أفادت وسائل إعلام محلية بأن آلاف الأشخاص في جرينلاند باتوا دون تدفئة أثناء انقطاع للكهرباء مطلع الأسبوع حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 13 درجة مئوية تحت الصفر.

وانقطعت الكهرباء عن عاصمة الجزيرة الدنماركية التي تتمتع بالحكم الذاتي، نوك، والمناطق المحيطة بها لعدة ساعات أمس السبت، مع استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض المنازل صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الدنماركية ريتساو وإذاعة محلية.

وأفادت إذاعة دي آر الدنماركية بأن مسؤولين بالبلدية فتحوا غرف تدفئة للمواطنين الذين تجمدت منازلهم.

وقالت شركة المرافق العامة نوكيسورفيت، في منشور على فيسبوك، إن المشكلة نشأت في محطة بوكسيفيورد للطاقة الكهرومائية، لكنها تعمل على توضيح السبب الدقيق لانقطاع التيار الكهربائي.

ويقيم في جرينلاند حوالي 56 ألف شخص، ثلثهم تقريبا في نوك. وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية ريتساو أن درجات الحرارة مساء أمس السبت تراوحت بين 13 درجة تحت الصفر و11 درجة تحت الصفر.

وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت مؤخرا عن عزمها تكثيف وجودها العسكري في الشمال بعد أن صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة يجب أن تمتلك وتسيطر على جرينلاند.