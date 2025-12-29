الحصر العددي بدائرة قنا يُظهر تقدّم مصطفى محمود وأحمد الشيخ

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز وقسم قنا بمحافظة قنا، والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين على مقعدين، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية رسميًا في 4 يناير 2026.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدّم كلٍّ من مصطفى محمود مصطفى، مرشح حزب الشعب الجمهوري، الذي حصل على 40 ألفًا و33 صوتًا، وأحمد عبدالسلام الشيخ، المرشح المستقل، الذي حصل على 43 ألفًا و586 صوتًا.

وفي المقابل، حصل المرشح السعودي صابر، مستقل، على 37 ألفًا و870 صوتًا، بينما حصل المرشح سعد الخيام، مستقل، على 37 ألفًا و267 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة مركز وقسم قنا 486 ألف ناخب، أدلى منهم بأصواتهم 81 ألفًا و687 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 79 ألفًا و378 صوتًا، فيما وصل عدد الأصوات الباطلة إلى 2309 أصوات.

وأُغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب التي أُجريت داخل مصر على مدار يومين، أعقبها بدء أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم حصرها عدديًا داخل اللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 19 دائرة كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائجها في الجولة الأولى ضمن المرحلة الأولى، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، حيث تنافس 70 مرشحًا على 35 مقعدًا في سبع محافظات هي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والفيوم.