كُتاب وإعلاميين ودبلوماسيين في احتفالية «دار الشروق» بانطلاق معرض الكتاب 2020

كتب شيماء شناوي وعلى دحروج ومنى غنيم

تصوير أحمد عبد الفتاح

فى أمسية كبرى حضرها كوكبة من الكُتاب والمثقفين والأُدباء ورجال السياسية والدبلوماسية المصرية والعربية، نظمت دار الشروق، حفلها السنوى الذي تقيمه كل عام تزامناً مع انطلاق معرض القاهرة للكتاب، للاحتفاء بمُؤلفي الدار والناشرين المصريين والعرب والنخب الثقافية والفكرية المصرية والعربية، وذلك مساء الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

كان فى استقبال ضيوف الحفل المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وأميرة أبو المجد مدير النشر، والعضو المنتدب بالدار، وأحمد بدير مدير عام دار الشروق.

وشارك بالحضور الدبلوماسي عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، الاقتصادي والقانوني زياد بهاء الدين، المستشار طارق البشري، الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة الأسبق، الكاتب الدكتور محمد المخزنجى، الكاتب الصحفي أيمن الصياد، واللواء أسامة المندوه وكيل عام جهاز المخابرات العامة الأسبق، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والدكتور عمرو الشوبكى أستاذ العلوم السياسية، والكاتب الصحفي طلعت إسماعيل، مدير تحرير الشروق، والكاتب الصحفي خالد أبو بكر، والكاتب الصحفى محمد سعد عبدالحفيظ، مدير تحرير الشروق عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي محمد بصل، مدير تحرير جريدة الشروق، الدكتور شريف أمين أستاذ جراحة العظام، الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى، الإعلامي أحمد المسلماني، الروائي والقاص يوسف القعيد، الكاتب الصحفي حمدي عبد الرحيم، الكاتب الصحفي عادل السنهوري، الكاتب الصحفي أكرم القصاص، ووائل السمري.

كما حضر الحفل محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والناشر عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة دار أطلس، وعلى عبد المنعم، مدير نشر المحتوى العربى بشركة «ستوريتل»، المفكر الاقتصادي جودة عبد الخالق، كريمة كُريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، والإعلامية سهير جودة، والروائية راوية راشد، الإعلامي أحمد المسلماني، الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الروائي وحيد الطويلة، الإعلامية منى سلمان، الروائية ريم بسيوني، والناقد السينمائى محمود عبدالشكور، والناقد الأدبى إيهاب الملاح، رائدة أدب الأطفال فاطمة المعدول، الشاعر بهاء جاهين، الشاعر أحمد حداد،الروائي محمد موافي، أحمد المالكي المدير التنفيذي لمؤسسة «اقرألي»، الروائية نورا ناجي، الروائية عائشة السعدي، ومحمود علام، نائب مدير عام دار الشروق، نادية أبو العلا، مدير العلاقات العامة بمكتبات الشروق، الروائية عائشة السعدي، الروائي يحيى الجمال، والروائي أحمد سمير، الكاتبة هبة هنداوي، والروائية رشا سمير.

كما شارك بالحضور الروائي إبراهيم عبد المجيد، الروائي سعيد الكفراوي، الكاتبة فوزية العشماوي، أستاذة الأدب العربي والحضارة الإسلامية، الروائية داليا يسري، الفنان التشكيلي محمود عبده، الفنان التشكيلي هاني صالح، الكاتب الصحفي خالد محمود، رئيس قسم الفن بجريدة الشروق، الدكتور أنور مغيث، الرئيس السابق للمركز القومي للترجمة، الروائية الدكتورة أهداف سويف، الكاتب أحمد الليثي ناصف، مي زين الدين، مؤسس مؤسسة الحسن لدمج أصحاب الاختلافات، الكاتبة والمعالجة النفسية وفاء شلبي، الدكتور أحمد محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر، الروائي نعيم صبري، المهندسة نجوى يوسف، الروائي خالد الخميسي، الكاتب والإعلامي هيثم دبور، الأكاديمي الدكتور مصطفى حجازي، الكاتبة الصحفية داليا شمس، الكاتب الصحفي محمد شعير، والكاتب الصحفي هشام أصلان، والكاتب الصحفي سامح سامي، الكاتب ميشيل حنا، الكاتب وأستاذ التغذية الدكتور عمرو عبد المنعم، الكاتبة الصحفية داليا عاصم، الإعلامي محمد الباز، أحمد عطالله، الكاتب عمرو عزت، الإعلامية قصواء الخلالي، الكاتبة والناشرة مريام رزق الله، محمد خضر مدير المبيعات بدار الشروق، الكاتبة نانسي حبيب مساعد مدير النشر بدار الشروق، عمرو عز الدين، مدير التسويق بالدار.

وتخلل اللقاء الحديث عن قضايا النشر وواقع الكتاب فى مصر والوطن العربي، وكيف تحولت مهنة النشر من مهنة إلى محنة، وأبرز الحلول العملية للنجاة من الأزمة التى تواجه صناعة النشر.