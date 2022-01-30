الفيلم القصير التونسي «سلوى» ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة

يشارك الفيلم القصير التونسي "سلوى" للمخرجة ايناس بن عثمان ضمن المسابقة الرسمية للافلام الروائية لمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة في دورته الثامنة المقررة من 10 الى 16 فبراير القادم.

والفيلم القصير "سلوى" الذي سبق عرضه في الدورة الماضية لأيام قرطاج السينمائية مقتبس عن قصة "وهم ليلة حب" للسعد بن حسين وبطولة الممثلة ريما البنا، ويعد فيلما جريئا من خلال حكاية فتاة حاولت التحرر من قيد بيع الجسد قسرا والبحث عن الحب الصادق لتصطدم بواقع مر، حيث يغوص الفيلم في عالم الدعارة ويعري جوانب خفية مأساوية من حياة بائعات الهوى.

وعرفت المخرجة التونسية إيناس بن عثمان بأفلامها الوثائقية، وقد درست السينوغرافيا في تونس وكانت بداياتها من مدرسة الفنون والحرف، ثم المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت، قبل أن تقوم بإخراج مجموعة من الأفلام القصيرة الوثائقية والروائية من ذلك أفلام "الخيال" سنة 2008، و"الحب والمياه العذبة" سنة 2011، و"صيدا" سنة 2013، و"مشاهدة السينما" سنة 2011، وغيرها.

وتشهد المسابقة الرسمية للافلام الروائية بمهرجان الاسكندرية للافلام القصيرة مشاركة 16 فيلما روائيا قصيرا من مختلف أنحاء العالم على غرار فرنسا وبلجيكا والصين والولايات المتحدة الامريكية وروسيا والنمسا والبرازيل والمانيا، الى جانب تونس ومصر.

ويتضمن مهرجان الاسكندرية للافلام القصيرة الذي ينتظم لاول مرة في نسختة الدولية ورشتين فنيتين تعنى الأولى بصناعة الفيلم الوثائقي بمشاركة المخرج مهند دياب، وتهتم الثانية بالإخراج السينمائي بمشاركة المخرج خالد الحجر.