وزير الخارجية الجزائري: طرح تاريخ انعقاد القمة العربية في مارس المقبل

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن بلاده ستطرح خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب الرسمي بالقاهرة شهر مارس المقبل، تاريخ انعقاد القمة الذي يحدده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب استكمال المشاورات الحالية مع الدول العربية الشقيقة.

جاء ذلك خلال مشاركة لعمامرة بعاصمة دولة الكويت، في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بدعوة من نظيره الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الذي يرأس حاليا المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان لها - أن هذا الاجتماع غير الرسمي خصص لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل الرؤى بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا وضرورة استثمار هذه الأزمة في تعزيز التعاون واستشراف العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد كورونا "كوفيد-19"، وموقع المجموعة العربية في ظل التنبؤ بحدوث تغيرات في موازين القوى الراهنة.

وبحسب البيان، تناول الوزراء العرب الاستحقاقات العربية المقبلة على مختلف المستويات، بما في ذلك الدورة العادية للمجلس الوزاري المرتقبة بالقاهرة شهر مارس المقبل والقمة العربية بالجزائر قبل نهاية هذا العام.

وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية أنه في هذا السياق، أحاط الوزير لعمامرة نظراءه بالخطوات التحضيرية التي باشرت بها الجزائر؛ تمهيدا لهذا الحدث الهام، وكذلك مساعيها الرامية لتوفير العوامل الأساسية لنجاح القمة، مركزا على الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لهذا الموضوع، والذي أكد في عديد المناسبات تطلعه لعقد قمة تجمع شمل البلدان العربية وتبعث روحا جديدة في آليات العمل العربي المشترك.

وأكد الوزير أن الجزائر ستواصل وستكثف لقاءاتها التشاورية، بما في ذلك مساعيها الرامية إلى لم شمل الفلسطينيين، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وستطرح خلال الاجتماع الوزاري الرسمي بالقاهرة شهر مارس المقبل، تاريخ انعقاد القمة الذي يحدده الرئيس عبد المجيد تبون مع استكمال المشاورات الحالية مع الدول العربية الشقيقة.

وعلى هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، أجرى لعمامرة، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه العرب، خاصة وزراء خارجية كل من السعودية، تونس، موريتانيا، جيبوتي وفلسطين، حيث تركزت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بدعم العمل العربي المشترك، فضلا عن لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

تجدر الإشارة إلى أنه تم استقبال الوفد المتكون من الوزراء العرب من قبل نائب أمير دولة الكويت وولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في لقاء يندرج ضمن نشاطات الرئاسة الكويتية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.