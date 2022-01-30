حقوق عين شمس: فتح باب القبول والتقديم للدبلوم المهني التدريبي

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة محمد صافي عميد الكلية، فتح باب القبول والتقديم بالدبلوم المهني التدريبي فى التحكيم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات بمركز تحكيم حقوق عين شمس.

وأوضحت الكلية في بيان صحفي، أن الدبلوم هو الأول والوحيد في مصر المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يحاضر فيه عدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات.

وستبدأ الدراسة في هذا الدبلوم 20 فبراير 2022 بمحاضرات مباشرة، وأخرى أون لاين للمقيمين خارج مصر وفقا لضوابط محددة، كما يحصل الطالب على شهادة الحصول على الدبلوم بعد اجتياز الامتحان التحريري في مواد الدبلوم، والذي يعقد بعد انتهاء الساعات الدراسية المقررة للدبلوم، إلا أنه يشترط للسماح بدخول الإمتحان في كل مقرر من مقررات الدبلوم أن لا تتجاوز نسبة الغياب فيه ٢٥ في المائة.

ويشترط للتقديم أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما من جامعة مصرية أو غير مصرية، في شتى التخصصات، ولا يشترط أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق أو ما يعادله. والأولوية بأسبقية القيد بالدبلوم.