جنوب أفريقيا تدرس إعلان حالة كوارث وطنية في البلاد بسبب أزمة الطاقة

تدرس جنوب إفريقيا إعلان حالة كوارث وطنية بسبب انقطاع التيار الكهربائي القياسي الذي شل اقتصاد البلاد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، عن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا قوله في تصريحات في الاجتماع الاستراتيجي للمؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم اليوم الاثنين، إن الحكومة تدرس فيما إذا كانت أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد حاليا تفي بالمتطلبات القانونية اللازمة لاتخاذ مثل هذا الإجراء، والذي تم اتخاذه آخر مرة في مارس عام 2020 لإدارة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).



وقال رامافوسا "العمل يجري بالفعل داخل الحكومة للتأكد من استيفاء المتطلبات القانونية لإعلان حالة كارثة وطنية وما هي الإجراءات المحددة التي يمكن القيام بها في هذا الصدد".



وكشف رامافوسا في وقت سابق عن اعتزام الحكومة دراسة اتخاذ إجراءات لمساعدة الأسر والشركات الصغيرة في تركيب أجهزة طاقة شمسية وأخرى لتوفير الطاقة.



وقال رامافوسا في بيانه الاسبوعي إن هذه الإجراءات سوف تساعد في مواجهة ارتفاع تكاليف الكهرباء، بعدما وافقت الهيئة التنظيمية للطاقة على السماح لشركة إسكوم هولدينجز برفع الرسوم بنسبة 19% هذا العام.



يذكر أنه من المقرر أن تنفذ شركة إسكوم ما يطلق عليه المرحلة الرابعة من تخفيف الأحمال، حيث سوف يتم خفض 4000 ميجا وات من محطة الكهرباء لحين إشعار آخر.