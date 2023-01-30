مجلس جامعة المنيا: إعلان النتائج والجداول الدراسية نهاية الأسبوع

عقد مجلس جامعة المنيا، اجتماعه الشهري اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، والطالب حاتم عارف رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور عصام فرحات، انتهاء كليات "التربية الفنية، والألسن، والسياحة والفنادق، والتربية للطفولة المبكرة من إعلان نتائجها بالكامل الأسبوع الماضي، إلى جانب إعلان نتائج العديد من الفرق الدراسية بكليات الجامعة، واستكمال إعلان باقي الكليات تباعا بعد انتهاء أعضاء هيئة التدريس من أعمال التصحيح والرصد.

وأشار إلى أن التصحيح الإلكتروني قد ساهم بشكل كبير في سرعة إعلان النتائج، مشيداً بمجهودات كلية الصيدلة في أعمال الاختبارات الإلكترونية.

وشدد "فرحات"، على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023،والمقرر له أن يبدأ في الثاني عشر من فبراير القادم، وانتهاء جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة والعملية التعليمية، والتي تشمل الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية وتوزيع المحاضرات، والأحمال التدريسية وتوفير كل عناصر الجودة التي تطلبها العملية التعليمية، خلال الأسبوع الجاري كحد أقصي.

كما وجه بنشر المقررات الإلكترونية للكتاب الجامعي الإلكتروني على منصة الجامعة قبل نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة، والانتهاء من أعمال الصيانة للمباني والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية والمدن الجامعية، والمدرجات والمعامل ومتابعة أعمال النظافة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح منذ يومها الأول.

وفي هذا الصدد وافق المجلس على صرف مكافأة مالية وقدرها ألف جنيه للعاملين بالجامعة تقديراً لمجهوداتهم في أعمال الامتحانات، والانتهاء من إعلان النتائج، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يقرها المجلس.

ووجه د."فرحات"، بتفعيل دور اللجان المشكلة بشأن دراسة الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون المشتركة بين الجامعة ونظيراتها من الجامعات، لبحث آليات تفعيل هذه الاتفاقيات، وتحديد التزاماتها وإعادة التواصل مع الجهات والمنظمات المختلفة، بما يعود بالنفع على الباحثين، وتحقيق معايير التميز للجامعة وتصنيفها الدولي.

كما شدد على إعداد نموذج استبيان لطلاب القطاع الطبي، يهدف إلي قياس مدى رضاهم بنظم الاختبارات الإلكترونية مقارنة بالاختبارات الورقية، واستطلاع آرائهم في تنوع أنماط التقويم، وقياس معارف الطلاب التحصيلية، تعزيزاً للاتصال مع الطلاب وتقييم خوضهم للتجربة، والكشف عن الأنماط والاتجاهات التي تقيس معدلات الاستجابة وفاعليتها في قياس مستوى الطلاب ونسب النجاح وجمع المعلومات لتحسين الأداء.

ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة وتمويلها للمشروعات الإنتاجية الناجحة والأفكار الريادية وتوسيع انتشارها إعلاميا، لكونها تشكل ميداناً متطوراً لتحسين المهارات والكفاءات الإنتاجية والتسويقية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بمصر بالقطاع الخاص، وما لها من دور بارز في تطوير هذه الأفكار وقدرتها لتصبح مشاريع أعمال ناجحة تأخذ أبعاد وقدرات بحيث يكون لها الاستمرارية والديمومة، طالب الدكتور عصام فرحات بحصر لكل المشاريع والأفكار الريادية الناجحة لكافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والخريجين والعاملين، أو المشاريع التي تتم بالتعاون بين الجامعة والمجتمع الخارجي.

كما ناقش المجلس زيادة الدعم المالي للعاملين بالجامعة المقدم للحالات الطبية الحرجة والمتوسطة والدنيا، التي يتم صرفها من حصيلة أموال صندوق الجزاءات المالية الموقعة على العاملين، ودراسة تفعيل لائحة الصندوق وأوجه الصرف به.